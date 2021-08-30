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В Хабаровске возбудили уголовное дело после гибели мужчины при обрушении пола балкона

Устанавливаются обстоятельства произошедшего

ХАБАРОВСК, 30 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели мужчины при обрушении настила на балконе шестиэтажки. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении (СУ) СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

"Следственным отделом по Центральному району города Хабаровска СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее смерть человека")", - сказали журналистам в управлении.

По версии следствия, организация, обслуживающая дом № 25 на улице Муравьева-Амурского в Хабаровске, не обеспечила безопасность эксплуатации общедомового имущества. В результате один из жильцов дома погиб в понедельник при падении сквозь обрушившийся ветхий настил балконного пола.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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