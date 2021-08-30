Ребенка укусила змея в контактном зоопарке в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Следственный комитет проводит проверку по факту укуса ребенка змеей в контактном зоопарке Екатеринбурга. Об этом сообщил журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Свердловской области Александр Шульга.

"В Свердловской области СК организована доследственная проверка по сообщению об укусе ребенка змеей на территории контактного зоопарка. В рамках проверки, проводимой на предмет возможного наличия признаков ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", сотрудниками СК выясняются все без исключения обстоятельства инцидента", - сказал он.

Следователи устанавливают и опрашивают возможных очевидцев происшествия, руководство и персонал администрации контактного зоопарка. "Истребуется и изучается документация об оказании услуг населению на территории зоопарка. Также выясняется степень тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка", - добавил Шульга.