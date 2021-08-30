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На Сахалине из-за пропажи двух женщин в лесу возбудили уголовное дело

Для поиска женщин был привлечен вертолет МЧС
© Артем Геодакян/ТАСС, архив

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 августа. /ТАСС/. Следователи в понедельник возбудили уголовное дело об убийстве по факту исчезновения двух женщин в лесу в Смирныховском районе в центральной части Сахалина. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Сахалинской области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - рассказали в пресс-службе.

По данным следователей, на прошлой неделе две женщины 1988-го и 1971-го годов рождения ушли в лес в районе горы Вайда, на 17-м км автодороги между поселками Смирных и Первомайск. До настоящего времени они не найдены.

В правительстве Сахалинской области журналистам рассказали, что сегодня для поиска женщин был привлечен вертолет МЧС. Уточняется, что сахалинки ушли в лес, чтобы собрать дикоросы. В поисках с прошлой недели принимали участие шесть спасателей, сотрудник МВД, два кинолога с собакой от исправительной колонии, 16 волонтеров и местный охотник.

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