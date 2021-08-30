После стабилизации паводковой обстановки в ЕАО начали выводить спасателей

ТАСС, 30 августа. Вывод спасателей из зоны паводка начался в Еврейской автономной области после стабилизации гидрологической обстановки. Об этом в понедельник сообщается на сайте территориального управления МЧС.

"В связи со стабилизацией гидрологической обстановки и уходом гребня амурского паводка начинается поэтапный вывод группировки МЧС России с подтопленных территорий. Аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области, принимавшая участие в превентивных мероприятиях по минимизации последствий прохождения паводка на территории Ленинского района, вернулась в пункт постоянной дислокации", - говорится в сообщении.

Спасатели 21 день работали над минимизацией возможных последствий ухудшения паводковой ситуации и помогали населению сохранять от паводков имущество. Личный состав группировки, 19 человек, строили дамбы вокруг сел, доставляли гражданам продукты, воду и почтовые отправления, переправляли людей с подтопленных территорий.

На территории автономии продолжают работать оперативные группы ГУ МЧС России по ЕАО и аэромобильная группировка Амурского спасательного центра.

По данным территориального управления МЧС, на реке Амур наблюдается спад уровня воды, однако в 17 населенных пунктах остается подтопленным 91 жилой дом, где проживают 196 человек, два объекта топливно-энергетического комплекса, шесть подвальных помещений социально значимых объектов, 489 приусадебных участков и 2 345 садовых участков. Также в зоне подтопления остаются 36 участков автомобильных дорог общей протяженностью 10 437 м, два автомобильных моста и более 13 тыс. га сельскохозяйственных земель.

Правительственная комиссия России по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 13 августа ввела режим ЧС федерального характера реагирования в ЕАО из-за паводков, ранее в автономии ввели режим ЧС регионального уровня.