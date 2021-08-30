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Лесные пожары в России

В Свердловской области ликвидировали десять природных пожаров

Еще 37 локализовали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Десять природных пожаров ликвидировано и 37 локализовано в Свердловской области. Всего на территории региона действуют 46 лесных пожаров , сообщил в понедельник департамент информационной политики региона.

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"В Свердловской области спасатели продолжают борьбу с природными пожарами. Действуют 46 природных пожаров, 37 из них локализованы. Ликвидировано десять пожаров", - говорится в сообщении.

Как уточнили в департаменте, крупные возгорания зафиксированы на территории Пышминского городского округа и Первоуральского городского округа. В ликвидации природных пожаров принимают участие 909 человек личного состава лесоохраны и МЧС, задействована 221 единица техники.

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РоссияЛесные пожары в РоссииСвердловская область
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