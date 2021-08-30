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На участке федеральной трассы А-146 из-за ДТП ввели реверсивное движение

Столкнулись два грузовых автомобиля

КРАСНОДАР, 30 августа. /ТАСС/. Реверсивное движение введено на участке федеральной автодороги А-146 Краснодар - Верхнебаканский из-за столкновения двух грузовых автомобилей. В результате ДТП один человек погиб, еще один пострадал, сообщили журналистам в отделе пропаганды краевого ГИБДД.

"На автодороге Краснодар - Верхнебаканский, 132-й км, введено реверсивное движение в связи с ДТП", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, по предварительным данным, водитель автомобиля "Газель" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фурой Renault, погиб водитель "Газели", водитель грузовика пострадал.

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