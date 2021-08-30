Автомобиль с пятью подростками врезался в дерево и загорелся под Владимиром

ВЛАДИМИР, 30 августа. /ТАСС/. Пятеро подростков пострадали в ДТП в Струнине Владимирской области, один из них находится в тяжелом состоянии. По предварительным данным, водитель машины не имел прав, сообщили ТАСС в понедельник в областного УГИБДД.

ДТП произошло около 02:50 мск. По предварительным данным, несовершеннолетний водитель 2003 года рождения, не имея прав и находясь за рулем ВАЗ-2111, превысил скорость и не учел дорожные условия, в результате чего съехал с трассы и врезался в дерево.

"В результате ДТП получил травму и госпитализированы водитель и трое пассажиров - подростки 2005 и 2006 годов рождения, еще один пассажир 2006 года рождения проходит амбулаторное лечение. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое", - пояснил ТАСС старший инспектор областного УГИБДД Михаил Маслов. По факту аварии проводится административное расследование.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС по Владимирской области, после столкновения с деревом машина загорелась. В ликвидации последствий ДТП принимали участие 14 человек и шесть единиц техники.