После массовой драки мигрантов в центре Москвы возбудили дело

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после массовой драки мигрантов на Бауманской улице в центре Москвы, где сотрудники полиции задержали и доставили в отдел 49 человек. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство")", - сказал собеседник агентства. По данной статье предусматривается штраф в размере от 500 до 1 млн рублей, принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до семи лет.

По данным СК, 27 августа на Бауманской улице не менее 10 человек, выходцы из стран Средней Азии, устроили массовую драку. Вместе с тем в пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что полиция проводит проверку по факту массовой драки, после которой в отделение было доставлено почти 50 человек для проверки на причастность к данному происшествию. На 15 из них составили протоколы о мелком хулиганстве, с остальными провели профилактическую беседу.

Председатель СК России Александр Бастрыкин по факту массовой драки, устроенной мигрантами в центре Москвы, поручил провести проверку.