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Суд в Башкирии арестовал двух подозреваемых в убийстве 15-летней девочки

Возбуждено уголовное дело

УФА, 30 августа. /ТАСС/. Бирский межрайонный суд Башкирии назначил арест на два месяца двоим местным жителям, подозреваемым в убийстве несовершеннолетней. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

"Бирский межрайонный суд назначил обоим подозреваемым меру пресечения в виде ареста на два месяца", - сообщили в СК.

Установлено, что 15-летняя несовершеннолетняя пропала после празднования дня рождения подруги, позже было найдено ее тело. По подозрению в убийстве были задержаны жители Бирского района в возрасте 21 и 24 года, которые сознались в преступлении. Возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), одному из подозреваемых также предъявлено обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

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