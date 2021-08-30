Спасатели нарастили группировку в Кяхтинском районе Бурятии

УЛАН-УДЭ, 30 августа. /ТАСС/. Спасатели ГУ МЧС по Бурятии нарастили группировку сил и средств в Кяхтинском районе республики, где проходит паводок из-за повышения уровня воды в реке Селенге. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе регионального главка ГУ МЧС.

"По состоянию на 30 августа в Кяхтинском районе подтоплено 58 домов, 112 приусадебных участков. В связи со складывающейся гидрологической ситуацией в Кяхтинском районе организована работа оперативного штаба, произведено наращивание федеральной группировки сил и средств", - сообщили в ведомстве.

На территории района развернуто три пункта временного размещения общей вместимостью 550 человек. Всего к работам для оказания помощи местным жителям привлечено 135 человек и 42 единиц техники.

"Для координации работы спасательных подразделений на место убыл заместитель начальника по антикризисному управлению ГУ МЧС России по Республике Бурятия, - отметили в пресс-службе. - В поселок Хоронхой выехала вспомогательная аэромобильная группировка, также для организации мониторинга складывающейся обстановки для работ в Кяхтинском районе привлечена группа беспилотных авиационных систем. На территории населенного пункта Наушки организованы подворовые обходы, доставка личных вещей, подвоз бутилированной питьевой воды, продуктов питания и предметов первой необходимости".

По состоянию на утро 30 августа в поселке Наушки подтоплено 50 домов и 70 приусадебных участков, в поселке Хоронхой - восемь домов и 34 приусадебных участка, в селе Усть-Кяхта - восемь приусадебных участков, подтопленных домов нет.