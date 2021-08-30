Сестра убитой в Тюмени школьницы намерена оформить опеку над другими детьми семьи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Старшая сестра убитой в Тюмени восьмилетней школьницы намерена оформить опеку над остальными детьми семьи, которые сейчас находятся в социально-реабилитационном центре. Об этом ТАСС сообщила юрист Марина Козырь, к которой обратилась девушка.

Ранее издание 72.ru со ссылкой на департамент социального развития региона сообщало, что управление социальной защиты населения Тюмени и Тюменского района подало иск о лишении родителей погибшей девочки родительских прав.

"Да, у нее [сестры] есть такое намерение (оформить опеку - прим. ТАСС). На меня вышли волонтеры, потом мы пообщались с Татьяной лично, юридическую услугу я оказываю бесплатно", - сказала собеседница агентства.

Девочка пропала 30 июня, ее тело с признаками насильственной смерти нашли 19 августа у озера Оброчное в 2,5 км от дома, где проживал ребенок. Уголовное дело расследуется по ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"). По решению председателя СК Александра Бастрыкина, дело передано в центральный аппарат ведомства.

По подозрению в убийстве и изнасиловании девочки был задержан 40-летний местный житель Виталий Бережной. На допросе он признался в преступлении. Решением Ленинского районного суда Бережному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 25 октября.