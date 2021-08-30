Троих летчиков разбившегося в Подмосковье Ил-112В опознали по ДНК-экспертизе

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Трое членов экипажа разбившегося в Подмосковье 17 августа военно-транспортного самолета Ил-112В опознаны по ДНК-экспертизе. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в авиационных кругах.

"Процедура опознания Николая Куимова, Дмитрия Комарова и Николая Хлудеева по генетической экспертизе завершена. Церемония прощания с экипажем пройдет 31 августа на федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах", - сказал собеседник агентства.

Единственный летный образец новейшего легкого военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел крушение 17 августа. Он рухнул в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы в подмосковной Кубинке. На борту самолета находился экипаж из трех человек, в том числе командир - заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. Все они погибли. По факту крушения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта").