В Москве женщина на самокате сбила ребенка

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Четырехлетний ребенок получил травмы в результате наезда на него женщины на самокате в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне в полицию из детской больницы поступило сообщение о том, что к ним поступил мальчик 2017 года рождения, который был сбит самокатом, за управлением которого находилась женщина. В результате происшествия ребенок получил множественные травмы, в том числе перелом костей носа", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по данному факту полиция начала проверку.