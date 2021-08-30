В Северной Осетии в рабочем кабинете напали на и.о. главы Росимущества по республике

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 августа. /ТАСС/. Нападение на и.о. главы территориального управления Росимущества в Северной Осетии произошло в его рабочем кабинете. Об этом сообщил в Telegram-канале глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн ("Единая Россия").

"26 августа прямо в служебном кабинете совершено нападение на и.о. руководителя ТУ Росимущества РСО-А Алексея Иванова. Согласно заявлению потерпевшего, средь бела к нему, оттолкнув секретаршу, ворвался с угрозами и оскорблениями агрессивный человек", - говорится в сообщении.

Угрозы, по данным Хинштейна, были связаны с недавней проверкой ФГУП "Бесланский конезавод", в ходе которой "вскрылись бесчисленные факты воровства, сам ФГУП находится в процедуре банкротства с 2009 года".

В нападавшем Иванов узнал экс-министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Северной Осетии Таймураза Мильдзихова.

"В связи с чрезвычайностью ситуации руководство Росимущества обратилось в Генпрокуратуру с просьбой взять произошедшее на особый контроль", - говорится в сообщении.

Правоохранительные и надзорные органы пока не прокомментировали ТАСС случившееся.