Полицейского и двух мужчин арестовали в Краснодаре по подозрению в похищении человека

КРАСНОДАР, 30 августа. /ТАСС/. Сотрудник полиции и двое мужчины арестованы в Краснодаре по делу о похищении человека. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

В пятницу сообщалось, что оперативники ГУ МВД России по Краснодарскому краю в ходе мероприятий, направленных на пресечение незаконного оборота наркотиков, задержали трех человек, в том числе сотрудника ГИБДД, по подозрению в похищении человека. Также у них были обнаружены электрошокер, бейсбольная бита и 120 таблеток, предположительно с наркотиками.

"В Краснодаре заключены под стражу сотрудник полиции и два его соучастника по уголовному делу о похищении местного жителя. Следственным отделом по Прикубанскому округу Краснодара следственного управления СК РФ по краю продолжается расследование уголовного дела в отношении старшего инспектора ДПС ГИБДД УМВД РФ по городу Краснодару и трех его знакомых. В настоящее время всем фигурантам предъявлены обвинения в похищении 20-летнего местного жителя группой лиц по предварительному сговору с применением оружия и насилия (п. "а", "в", "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по ходатайству следователя трое активных соучастников, в том числе сотрудник полиции, заключены под стражу. В отношении четвертого пособника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сообщалось, что, по версии следствия, в марте этого года полицейский обратился к местному жителю с просьбой помочь в приобретении подержанного автомобиля для перепродажи, на что тот согласился. При этом от фигуранта молодому человеку стало известно, что деньги на его приобретение он взял в долг у 40-летнего знакомого. Через некоторое время правоохранитель стал предъявлять мужчине претензии из-за того, что транспортное средство до сих пор не доставлено, и он не смог к оговоренному сроку отдать долг. В июле текущего года оба злоумышленника стали требовать у молодого человека отдать им денежные средства, увеличив сумму до 5 млн рублей, обвиняя в неполучении указанного автомобиля и угрожая применением насилия. В подтверждение своих угроз в ночь на 26 августа 2021 года подозреваемые вместе с соучастниками выманили мужчину из дома и, применяя в отношении него физическую силу, похитили, насильно усадив в свой автомобиль. После этого переместили потерпевшего в подвал одного из гаражей по улице Ангарской краевого центра, где пристегнули наручниками к металлической конструкции и продолжили применять насилие, требуя передать им деньги.