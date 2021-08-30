Режим ЧС продлили в Марий Эл на два дня из-за лесных пожаров

ТАСС, 30 августа. Режим ЧС регионального масштаба, введенный 19 августа из-за лесных пожаров, продлен в Республике Марий Эл. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по республике.

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"Режим чрезвычайной ситуации продлен <…> на ближайшие два дня", - сказал собеседник агентства.

Пресс-служба главы региона ранее сообщала, что режим ЧС будет снят после основного пролива территорий и устранения задымления.

Ранее в субботу в пресс-службе ГУ МЧС республики сообщали, что площадь тления на месте крупного природного пожара в Республике Марий Эл уменьшилась с 16 до 6 га.

Как сообщает пресс-служба главы региона, активного горенияв республике нет, но на некоторых участках сохраняется тление, в связи с этим в воздухе по-прежнему ощущается задымление. "Задымленность пока есть. Нас еще перечисляют в федеральном списке регионов, где очаги пожаров сохраняются, поэтому мы с вами должны самым активным образом продолжать работу, это задымление должно быть устранено. Конечно, мы рассчитываем, что 31 августа и 3 сентября по прогнозу ожидается дождь. <…> 31 августа и 1 сентября будут работать вертолеты", - цитирует пресс-служба главу региона Александра Евстифеева.

С 19 августа на территории Марий Эл был введен режим ЧС регионального характера в лесах, установлен региональный уровень реагирования. Зонами ЧС определены Медведевский и Звениговский муниципальные районы. На базе Главного управления МЧС России по Марий Эл развернут оперативный штаб ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Основные силы направлены на локализацию очагов пожара и защиту населенных пунктов Сосновый Бор, Студенка и Шап.