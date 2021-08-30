В "Матросской Тишине" выявили экстремистскую группу АУЕ

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Экстремистскую группировку из числа заключенных выявили в СИЗО-1 ("Матросская Тишина") в Москве. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Прокурорами установлено, что на территории учреждения действует экстремистская группа из числа лиц, содержащихся под стражей, входящая в структуру запрещенного на территории РФ международного общественного движения "Арестантское уголовное единство", - отметили в прокуратуре. Участники АУЕ воспрепятствуют сотрудникам СИЗО в выполнении служебных обязанностей, отказываются выполнять законные требования администрации учреждения, нарушают порядок содержания под стражей, организуют доставку запрещенных предметов на территорию следственного изолятора, осуществляют сбор средств для поддержания деятельности организации.

Как сообщила ТАСС представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова, по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности общественной организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности) и ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности).

Иванова сообщила, что криминальные авторитеты, в том числе содержащиеся в "Матросской Тишине", не позднее июня 2020 года организовали ячейку АУЕ, "пропагандируя криминальный образ жизни и совершение противоправных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов".

"В рамках уголовного дела при силовой поддержке отряда специального назначения УФСИН в двух столичных следственных изоляторах следователи ГСУ СК по Москве проводятся обыски", - сказала Иванова. Она уточнила, что пресечь деятельность экстремистской ячейки удалось благодаря совместной работе следователей столичного СК, сотрудников прокуратуры, ФСБ и МВД России.

Движение АУЕ было признано экстремистским и запрещено в России решением Верховного суда от 17 августа 2020 года.