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В Петербурге арестовали сотрудника главка МВД по обвинению в продаже наркотиков

По версии следствия, полицейских выручил не менее 85 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Сотрудника главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Виктора Щербыну задержали и отправили под стражу по решению суда по обвинению в торговле наркотиками, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"По мнению следствия, Щербына, являясь действующим сотрудником Главного управления МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, <…> неоднократно организовал сбыт наркотических средств (каннабиса) массой не менее 193,3 грамма и 299,6 грамма неустановленным лицам", - говорится в сообщении.

Пушкинский районный суд принял решение заключить его под стражу до 23 октября. Щербыне предъявили обвинение по статье о незаконном сбыте наркотиков в крупном размере (п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Следователи считают, что для сбыта наркотиков полицейский привлек жителя Петербурга, а сама продажа осуществлялась в Пушкине. По версии следствия, за это полицейский получил не меньше 85 тыс. рублей. "Вину признал частично", - отметили в пресс-службе судов города.

Как сообщили ТАСС в главке МВД по Петербургу и Ленобласти, обвиняемого выявили при проведении оперативно-разыскных мероприятий управления собственной безопасности ведомства.

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