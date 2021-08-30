Ураган "Ида" ослаб до тропического шторма

ТАСС, 30 августа. Ураган "Ида", обрушившийся в воскресенье на штат Луизиана, превратился в тропический шторм над юго-западной частью штата Миссисипи. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник Национальным центром по наблюдению за ураганами США, штаб-квартира которого находится в Майами (штат Флорида).

По его данным, скорость порывов ветра в пределах стихии составляет около 26,4 м/с. На данный момент шторм двигается в северном направлении со скоростью примерно 13 км/ч. Ливень и порывистые ветры продолжают распространяться в некоторых районах Луизианы и Миссисипи. Сообщается как минимум об одном погибшем.

Ранее в штатах Алабама, Миссисипи и Флорида была объявлена угроза возникновения торнадо.

Телеканалы демонстрировали кадры, на которых видны сильные подтопления, разрушенные постройки, перевернутые автомобили. По состоянию на вечер воскресенья без света в Луизиане остались свыше 700 тыс. потребителей.