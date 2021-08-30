Полицейские задержали 18 интернет-мошенников, обманувших людей на 10 млн рублей

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали 18 человек, которые подозреваются в серии хищений в интернете на сумму более 10 млн рублей. Об этом ТАСС в понедельник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Оперативники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Подмосковья и Вологодской области задержали группу из 18 человек. Они подозреваются в серийном мошенничестве с использованием сети Интернет", - сказала она.

По словам Волк, подозреваемые создали интернет-сайты, где размещали информацию о продаже физическим и юридическим лицам оптовых партий различных товаров по низким ценам. После получения предоплаты они переводили деньги на счета подконтрольных коммерческих структур, обналичивали их и похищали. "В настоящее время установлена возможная причастность участников группы к девяти эпизодам мошенничества, ущерб от которых составил более 10 млн рублей", - добавила представитель МВД. При обысках полицейские изъяли у задержанных компьютерную технику, носители информации, телефоны, печати и штампы, бухгалтерские документы и другие предметы.

Возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Восемь подозреваемых арестовали, в отношении остальных избрали меры пресечения и принуждения, не связанные с ограничением свободы.