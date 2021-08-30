Один человек погиб в ДТП с грузопассажирским автомобилем на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Грузопассажирский автомобиль "Соболь" столкнулся с легковым автомобилем в Свердловской области. Один человек погиб, еще двое, по предварительным данным, пострадали, сообщили ТАСС в региональном управлении ГИБДД.

"Это произошло на Екатеринбургской кольцевой автодороге, на съезде на Новомосковский тракт. Сотрудники находятся на месте и выясняют обстоятельства произошедшего. [В ДТП попала] грузопассажирская "Газель" ("Соболь", - прим. ТАСС), не рейсовый транспорт", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что сотрудники ГИБДД выясняют личности погибшего и пострадавших.