Напавшего на сотрудника администрации Оренбурга приговорили к трем годам колонии-поселения

ОРЕНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Ленинский районный суд Оренбурга приговорил к трем годам колонии-поселения одного из подозреваемых в избиении председателя комитета по управлению имуществом города Оренбурга Дмитрия Цветкова, совершенном в июле 2020 года. Об этом журналистам в понедельник сообщили в пресс-службе суда.

"Ленинским районным судом Оренбурга рассмотрено уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Самары, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б", "г", "з" ст. 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Суд признал подсудимого виновным, <...> с учетом наличия смягчающих обстоятельств, а также отсутствия отягчающих, назначил ему наказание в виде лишения свободы на три года с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении.

Суд установил, что подсудимый в составе группы лиц напал на председателя комитета по управлению имуществом города, которого затем госпитализировали с травмами средней тяжести. На заседании мужчина вину в совершении преступления не признал. При этом суд посчитал, что нападение на Цветкова не связано с его профессиональной деятельностью.

Комитет по управлению имуществом Оренбурга осуществляет полномочия собственника по владению, пользованию и распоряжению муниципальной собственностью с правом юридического лица, указано на сайте администрации Оренбурга. Цветкову 41 год, с 2006 по 2011 год он занимал должность заместителя председателя комитета, а затем возглавил это подразделение администрации города.