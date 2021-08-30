Депутат Барановский осужден на 1,5 года ограничения свободы за нарушение санитарных норм

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Преображенский суд Москвы в понедельник приговорил к 1,5 года ограничения свободы муниципального депутата Дмитрия Барановского по делу о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции в Москве в январе нынешнего года. Об этом ТАСС в сообщили в пресс-службе суда.

"Суд вынес обвинительный приговор Барановскому. Ему назначено наказание в виде 1,5 года ограничения свободы", - сказала собеседница агентства.

На Барановского возложены следующие ограничения: не покидать место жительства с 22:00 мск до 06:00 мск, не менять постоянного места жительства без предварительного уведомления специализированного государственного органа, осуществляющегося надзор за отбыванием осужденным наказания, не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях, не выезжать за пределы Москвы и Московской области без согласия специализированного государственного органа, два раза в месяц являться в уголовную исполнительную инспекцию.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционной инстанции.

Ранее Преображенский суд Москвы приговорил по этому же делу муниципального депутата Людмилу Штейн к 1 году ограничения свободы, Любовь Соболь была приговорена к 1,5 года ограничения свободы, на один год лишения свободы условно был осужден Олег Навальный. К штрафу в размере 100 тыс. рублей был приговорен Дани Акель. Помимо них, фигурантами дела остаются участница группы Pussy Riot Мария Алехина, глава "Альянса врачей" (признан в РФ НКО-иноагентом) Анастасия Васильева, а также некоторые активисты ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией).