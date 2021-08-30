Военнослужащих привлекли к тушению природных пожаров в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Военнослужащие соединений и воинских частей Екатеринбургского гарнизона приступили к тушению природных пожаров на территории Пышминского городского округа Свердловской области, где существует угроза перехода огня на поселок Крутоярский, деревню Смородинку и село Чернышово. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой Центрального военного округа.

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"В настоящий момент экипажи авторазливочных станций АРС-14КМ отдельного соединения радиационной, химической и биологической защиты Центрального военного округа осуществляют забор воды, ее доставку и проводят проливку почвы в местах, где остается угроза перехода огня на населенные пункты", - говорится в сообщении.

В состав отряда входят более 20 военнослужащих, пять единиц авторазливочных станций АРС-14КМ, грузовые автомобили повышенной проходимости "Камаз".

В Свердловской области действуют 46 лесных пожаров, 37 из них локализовали. Крупные возгорания зафиксировали на территории Пышминского городского округа и Первоуральского городского округа.