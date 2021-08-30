Около 30 попавших в беду детей спасли росгвардейцы за время летних каникул

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Почти 30 детей спасли сотрудники и военнослужащие Росгвардии за время летних каникул в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В период летних каникул росгвардейцы приходили на помощь детям в самых разных ситуациях. Чаще всего сотрудники и военнослужащие Росгвардии привлекались к поиску потерявшихся детей в Москве, Нижнем Новгороде, Ульяновске", - сказали в пресс-службе, подчеркнув, что в период летних каникул спасено 29 детей.

"За помощью к сотрудникам Росгвардии часто обращаются родители, чьи дети теряются на улицах, в парках и торговых центрах. С начала 2021 года сотрудники и военнослужащие Росгвардии более 80 раз приходили на помощь детям, оказавшимся в беде", - отметили в ведомстве.