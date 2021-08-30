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Полиция задержала жителя Челябинской области, скрывавшегося от следствия 23 года

Обвиняемый совместно с пятью соучастниками совершал на территории Челябинской области и Башкортостана кражи, грабежи и разбойные нападения на граждан

ЧЕЛЯБИНСК, 30 августа. /ТАСС/. Полицейские в Татарстане задержали жителя Челябинской области, который обвиняется в том, что в середине 90-х годов в составе банды совершал грабежи, кражи, разбои. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой ГУ МВД России по Челябинской области.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий обвиняемый был задержан в Зеленодольске Республики Татарстан местными сотрудниками уголовного розыска, а в дальнейшем был передан прибывшим оперативникам УУР ГУ МВД России по Челябинской области. В настоящее время задержанный заключен под стражу. Расследование уголовного дела завершено и направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, обвиняемый с 1995 по 1997 год совместно с пятью соучастниками совершал на территории Челябинской области и Республики Башкортостан кражи, грабежи и разбойные нападения на граждан. Общий ущерб от противоправной деятельности по состоянию на 1998 год составил около 130 млн рублей.

Все фигуранты были задержаны и осуждены, кроме обвиняемого, который скрылся от органов предварительного следствия и был объявлен в федеральный розыск. Все это время мужчина вел тихий образ жизни, специально не оформляя никаких документов, не регистрируясь по месту проживания. Трудоустроен скрывавшийся также не был, зарабатывал на жизнь различными подработками.

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