Суд в Белгороде вынес приговор трем иностранцам, попытавшимся продать рога сайгака

ТАСС, 30 августа. Суд в Белгородской области приговорил трех иностранных граждан к срокам от двух лет и восьми месяцев до трех лет и шести месяцев в колонии по делу о незаконном обороте рогов азиатского сайгака, занесенного в Красную книгу, сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Трое иностранцев признаны виновными в незаконном приобретении, хранении, перевозке частей особо ценных животных. Приговором суда одному из подсудимых назначено наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы со штрафом 500 тыс. рублей, второму - три года лишения свободы со штрафом 350 тыс. рублей, третьему - два года восемь месяцев лишения свободы со штрафом 300 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В октябре 2020 года мужчины приобрели в Оренбурге более 100 кг рогов азиатского сайгака (500 штук), занесенного в Красную книгу, и на арендованном автомобиле перевезли для продажи в Белгородский район, где были задержаны правоохранителями. В отношении троих жителей ближнего зарубежья было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка частей особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, совершенные группой лиц по предварительному сговору").

Сайгак внесен в перечень особо ценных диких видов животных и других биологических ресурсов. За незаконную добычу, содержание, приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу сайгака предусмотрена уголовная ответственность.