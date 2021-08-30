Материалы о нападении на и.о. главы управления Росимущества Северной Осетии передали в СК

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 августа. /ТАСС/. Материалы по нанесению телесных повреждений и.о. главы территориального управления Росимущества в Северной Осетии передали в следственное управление СК по республике. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по региону.

«Данный факт зарегистрирован 26 августа в дежурной части ОП № 1 УМВД России по Владикавказу. Сотрудниками полиции собран первичный материал по факту нанесения телесных повреждений и.о. главы управления Росимущества и направлен в установленном порядке в следственное управление СК по РСО-Алания», — сказал собеседник агентства.

Как сообщил ранее в Telegram-канале глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»), нападение на и.о. главы территориального управления Росимущества в Северной Осетии Алексея Иванова произошло в его рабочем кабинете. Угрозы, по данным Хинштейна, были связаны с недавней проверкой ФГУП «Бесланский конезавод», в ходе которой «вскрылись бесчисленные факты воровства, сам ФГУП находится в процедуре банкротства с 2009 года». По информации депутата, в нападавшем Иванов узнал экс-министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Северной Осетии Таймураза Мильдзихова.