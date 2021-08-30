Прокурор просит 8,5 года колонии для экс-депутата Варшавского за хищение 2,5 млрд рублей

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Представитель гособвинения попросил в понедельник приговорить бывшего депутата Государственной думы от "Единой России" Вадима Варшавского к 8,5 годам колонии за хищение 2,5 млрд рублей у банка "Петрокоммерц". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Замоскворецкого суда Москвы, который рассматривает это дело.

"В ходе прений сторон представитель прокуратуры попросил суд признать Варшавского виновным в мошенничестве в особо крупном размере и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказали в пресс-службе. Приговор по делу планируется огласить 8 сентября.

Варшавский был задержан в 2018 году по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Петрокоммерц". Дело было возбуждено в 2016 году. Как установил суд, деньги были получены в 2012 году в виде кредита Златоустовским металлургическим заводом, собственником которого на тот момент был Варшавский. Вину он не признает. Политсовет "Единой России" московского района Хамовники после задержания Варшавского принял решение о приостановлении его членства в партии.

Это уже второе дело в отношении экс-депутата. В декабре 2019 года Ленинский районный суд в Ростовской области признал экс-депутата виновным в том, что, будучи гендиректором ООО "РЭМЗ", он уклонился от уплаты налога на прибыль организации на общую сумму более 490 млн рублей. Суд приговорил его к 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.