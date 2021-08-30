Автомат, четыре пистолета и тысячу патронов нашли дома у жителя Новой Москвы

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Полицейские нашли дома у жителя Новой Москвы автомат, четыре пистолета и более 1 тыс. патронов различного калибра, сообщил журналистам глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

"В ходе осмотра места жительства подозреваемого на территории поселения Филимонковское полицейские обнаружили и изъяли пять предметов, один из них конструктивно схожий с автоматом, остальные конструктивно схожие с пистолетами. Также было изъято более 1 000 патронов различного калибра и составные части огнестрельного оружия. По словам задержанного, оружие и боеприпасы он нашел на улице", - говорится в сообщении.

Экспертиза показала, что изъятое оружие и патроны пригодны для стрельбы.

Хозяину изъятого оружия 63 года, по его словам, он собирался сдать его правоохранителям.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении оружия и боеприпасов (ст. 222 УК РФ). Мужчина заключен под домашний арест.