СК добился погашения долга в 600 тыс. рублей перед работниками клининговой фирмы в Казани

КАЗАНЬ, 30 августа. /ТАСС/. Сотрудники Следственного комитета в Казани в ходе расследования уголовного дела добились погашения долга по зарплате в размере более 600 тыс. рублей перед 57 работниками клининговой фирмы. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Республике Татарстан.

"В ходе расследования уголовного дела руководство предприятия полностью возместило имеющуюся задолженность перед 57 сотрудниками на сумму более 600 тыс. рублей, в связи с чем принято решение о прекращении уголовного дела", - сообщили в СК.

Как полагает следствие, зарплату не платили сотрудникам ООО "Казань Клининг" в 2020-2021 годах. При этом руководство имело реальную возможность рассчитаться с коллективом, однако деньги направлялись на иные нужды.

Расследование уголовного дела находилось на личном контроле руководителя следственного управления СК России по Республике Татарстан Валерия Липского, который регулярно встречался с потерпевшими.