СК начал проверку после видео, где подростки прикуривают от мемориала в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 августа. /ТАСС/. Следователи проведут проверку в связи с появившимся в интернете видео, на котором подростки прикуривают сигареты от Вечного огня, горящего на мемориале павшим в годы гражданской войны в Севастополе, сообщили журналистам в ведомстве.

"В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей было выявлено видео, на котором двое подростков прикуривают сигареты от Вечного огня, горящего на данном мемориальном комплексе. Видео было снято их спутницами и сопровождалось смехом. <…> [Руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю] Владимир Терентьев поручил незамедлительно организовать проверку по факту осквернения мемориального комплекса в честь 100-летия окончания гражданской войны в Севастополе", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас сотрудники СК устанавливают личности молодых людей. "В ходе проверки будет дана не только принципиальная правовая оценка их действиям, но и обстановке и воспитательному процессу в семье и учреждениях, где они обучаются", - отметили в ведомстве.

Мемориал был открыт 22 апреля 2021 года. Мемориальный комплекс представляет собой несколько скульптур и Вечный огонь на берегу Карантинной бухты - неподалеку от музея-заповедника "Херсонес Таврический" и мыса Хрустальный. Участок набережной рядом с памятником благоустроен: высажены розы и другие растения, выложены дорожки.