Участник террористической организации в ИК в Калмыкии приговорен к 5,5 года колонии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 августа. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил к 5,5 года колонии особого режима уроженца Дагестана Роберта Эмиргамзаева, принимавшего участие в деятельности террористической организации, действовавшей в исправительном учреждении на территории Калмыкии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе суда.

Суд установил, что в 2013 году мужчина вступил в ряды террористической организации. Эмиргамзаев стал соблюдать нормы поведения, основанные на ложном представлении о религиозном превосходстве, обучался арабскому языку, прошел идеологическую подготовку с изучением экстремистской литературы. В декабре 2019 года деятельность террористической организации была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

В пресс-службе отметили, что дело Эмиргамзаева слушалось судом в особом порядке, поскольку с подсудимым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

"В соответствии с приговором суда, Эмиргамзаев Роберт Рамазанович признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.4 УК РФ ("Участие в террористическом сообществе"). Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее сообщалось, что силовики раскрыли террористическую организацию, состоящую из отбывавших наказание в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия. В ходе обыска в одном из помещений колонии были обнаружены и изъяты экстремистская литература и символика международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Уголовное дело было возбуждено в отношении 22 лиц по ч. 1 и 2 ст. 205.4 УК РФ ("Создание террористического сообщества и участие в нем").

На сайте СК России сообщается, что организация была создана в середине 2013 года уроженцем Дагестана Шахбаном Гасановым, отбывавшим наказание в Калмыкии за незаконный оборот оружия. После освобождения в 2015 году он объявил себя руководителем одного из незаконных вооруженных формирований. В марте 2015 года при посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов в Хасавюрте он был ликвидирован. В состав террористической организации, действовавшей в колонии, с середины 2013-го по 16 декабря 2019 года, вошли более 100 осужденных. Ранее к длительным срокам наказания были осуждены Саид Сулейманов, Михаил Жигунов, Александр Травинов, Савелий Очиров и Сослан Беев, принимавшие участие в деятельности террористической организации.