В цехе птицефабрики в Оренбургской области произошел пожар

ОРЕНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Отдельно стоящее здание неэксплуатируемого цеха птицефабрики загорелось 30 августа в Гайском городском округе Оренбургской области, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В 15:29 (13:29 мск) поступило сообщение о возгорании цеха птицефабрики. По прибытии первых подразделений установлено, что происходит горение кровли неэксплуатируемого цеха. Здание отдельно стоящее, на момент возгорания людей внутри не было", - сказано в сообщении без уточнения площади пожара.

Погибших и пострадавших нет, эвакуация не требуется. По данным ведомства, в 16:48 (14:48 мск) распространение огня удалось остановить. "Работы по ликвидации пожара продолжаются. К тушению пожара привлечены 32 человека и 16 единиц техники", - добавили в пресс-службе.