Число погибших при взрывах в воинской части в Казахстане увеличилось до 15

НУР-СУЛТАН, 30 августа. /ТАСС/. Число погибших при пожаре и последующих взрывах боеприпасов на складах воинской части в Жамбылской области Казахстана возросло до 15. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.

"Саперами министерства обороны обнаружено тела еще одного человека, личность которого устанавливается. Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло пятнадцати человек. Среди погибших есть и сотрудники органов гражданской защиты", - говорится в сообщении. Как отметили в МЧС, поиски еще одного пропавшего человека продолжаются.

Ранее сообщалось о 14 погибших при ликвидации ЧП в воинской части.