Пожар в БЦ "Президент плаза" в Москве потушен

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Пожар на подземной парковке бизнес-центра "Президент плаза" в Москве ликвидирован. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"Принятыми мерами в 16:20 мск пожар был ликвидирован", - сказали в пресс-службе.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, причиной пожара стало короткое замыкание.

Ранее собеседник агентства сообщил, что электрокабель горит на 15 метрах. В пресс-службе столичного ГУ МЧС России ТАСС также подвердили данную информацию. "Происходило возгорание обшивки труб и утеплителя на минус 4-м этаже подземного паркинга 17-этажного административного здания", - сказали в главке.

Сведений о пострадавших не поступало. Здание покинули 10 тыс. человек.