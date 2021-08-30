Кира Ярмыш уехала из России

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, которая осуждена на 1,5 года ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм, покинула Россию. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Она вылетела из России в одно из сопредельных государств" - сказал собеседник агентства, не уточнив иных деталей. Адвокат Ярмыш Вероника Полякова не смогла пока прокомментировать отъезд ее доверительницы.

Ярмыш ранее была признана виновной по ч. 4 ст. 33 ч. 1 ст. 236 УК РФ (подстрекательство к нарушению санитарных норм). В течение полутора лет ей запрещено посещать места проведения массовых мероприятий, принимать в них участие и менять постоянное место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции (УИС). Также она обязана раз в месяц являться в УИС и не выезжать за пределы Москвы и Московской области без согласия специализированного госоргана. Однако адвокат Ярмыш подала апелляцию на данное решение суда, и приговор не считается вступившим в силу. "Пользуясь тем, что с Ярмыш сняли меру пресечения в виде домашнего ареста, а новых ограничений не наложили до вступления в силу приговора, она вылетела из РФ. После рассмотрения апелляции ей теоретически могут ужесточить наказание", - сказал собеседник агентства.