Три человека пострадали в массовом ДТП со скорой и мотоциклом на юго-западе Москвы

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Водитель скорой помощи, фельдшер и мотоциклист пострадали в ДТП на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в управлении столичной Госавтоинспекции.

"По предварительным данным, в результате аварии пострадали фельдшер, водители мотоцикла и скорой, которых госпитализировали в медучреждения. У мотоциклиста перелом пальца руки, у водителя скорой перелом шейных позвонков, у фельдшера перелом костей таза", - сказали в управлении.

В ГИБДД уточнили, что ДТП произошло с участием шести транспортных средств. На пересечении улиц Профсоюзной и Обручева столкнулись мотоцикл и автомобиль скорой помощи. "По предварительным данным, автомобиль скорой помощи двигался на запрещающий сигнал светофора по улице Обручева, водитель мотоцикла следовал со стороны Профсоюзной улицы, столкновение произошло на перекрестке", - пояснили в управлении, добавив, что от столкновения машину скорой помощи отбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась с еще четырьмя автомобилями.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства аварии. Ранее сообщалось, что движение на улице Обручева в сторону Ленинского проспекта в связи с ДТП в районе дома 86 на Профсоюзной улице затруднено.