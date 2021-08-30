Мигранта, вербовавшего террористов, осудили на 14 лет в Москве

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Суд в Москве приговорил к 14 годам лишения свободы мигранта, который был членом террористической организации и вербовал в нее новых членов, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"2-й Западный военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья. Он осужден за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической"), ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ ("Склонение к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической")", - говорится в сообщении.

Подсудимый и его сообщник, дело которого рассматривается отдельно, будучи радикальными исламистами, поддерживавшими идеи терроризма, в 2018 году познакомились с мужчиной и в ходе встреч убеждали его, что террор соответствует канонам ислама, а ему необходимо лично принять участие в работе их организации.

Также подсудимый с сообщниками в ноябре 2018 года участвовал в сборе террористической организации.

Суд приговорил мужчину к 14 годам лишения свободы. Приговор в законную силу еще не вступил.