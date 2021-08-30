СК возбудил дело после наезда мужчины на электросамокате на ребенка в Сочи

СОЧИ, 30 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении по неосторожности тяжкого вреда здоровью после инцидента в Сочи, в результате которого мужчина на электросамокате сбил малолетнюю девочку. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по Краснодарскому краю.

По версии следствия, вечером 22 августа мужчина ехал на личном электросамокате по улице Конституции СССР, где совершил наезд на ребенка. В результате удара у девочки был диагностирован перелом лобной кости. Сейчас она находится под наблюдением врачей.

"Следственным отделом по Центральному району города Сочи СК РФ по краю возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего мужчины, подозреваемого в неосторожном причинении тяжкого вреда здоровью малолетней девочке (ч. 1 ст. 118 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Следователь допросил подозреваемого, который признал вину, а также высказал готовность оказать пострадавшему ребенку помощь в лечении и реабилитации. Кроме того, допрошены свидетели инцидента. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, проверяется электросамокат на соответствие предъявляемым техническим требованиям, изучается видеозапись камеры видеонаблюдения, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в пресс-службе УВД по Сочи сообщали о проверки после инцидента, в результате которого мужчина сбил ребенка. После наезда на ребенка, по предварительным данным, водитель самоката продолжил движение. Уточнялось, что возраст девочки - 1 год и 8 месяцев, во время инцидента она гуляла с отцом.