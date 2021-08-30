Озеро под Воронежем приобрело розовый цвет

ВОРОНЕЖ, 30 августа. /ТАСС/. Озеро возле села Терновка Россошанского района Воронежской области приобрело розовый цвет, власти района обратились к экологам и санитарным врачам для выявления причин изменений в водоеме и взятия проб воды на анализы. Об этом сообщила администрация Россошанского района в Telegram-канале.

"По факту изменения цвета воды и ее окрашивания в розовый цвет в водоеме, расположенном вблизи села Терновка, по поручению главы администрации района Юрия Мишанкова проведена проверка. Администрацией района направлены письма в департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области, а также в территориальный отдел управления Роспотребнадзора для установления причины окрашивания воды и взятия проб на анализ", - говорится в сообщении.

По данным администрации Россошанского района, в окрасившемся в розовый цвет озере не выявлен мор рыбы. Как уточняется в сообщении, водоем представляет собой канал шириной 15-20 м, построенный в 1980-е годы для осушения заболоченной местности и использования ее в качестве пастбищ и сенокоса. "Он [водоем] закрытый, то есть не имеет никакой связи с реками, подпитывается грунтовыми и паводковыми водами, родниками", - говорится в сообщении администрации района.