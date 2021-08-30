Полиция задержала подростков, прикуривших сигареты от Вечного огня в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 августа. /ТАСС/. Полицейские Севастополя задержали правонарушителей, прикуривавших сигареты от Вечного огня, молодые люди признались в содеянном и извинились перед севастопольцами. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по городу Севастополю.

Инцидент произошел накануне вечером у памятника, посвященного столетию окончания Гражданской войны на юге России.

"После распространения в интернете данного видео жители города-героя Севастополя возмутились поступком неизвестных, а для сотрудников полиции задержать правонарушителей стало делом чести. Молодые люди признались в содеянном и извинились перед севастопольцами", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в отношении подростков составлены административные материалы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"), санкция статьи влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1 ты. рублей или административный арест на срок до 15 суток. В отношении девушки, разместившей видео в интернете, сотрудниками полиции будет составлен административный материал по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство") - санкция статьи влечет штраф от 30 до 100 тысяч рублей.

Ранее СК начал проверку в связи с появившимся в интернете видео. Будет дана не только принципиальная правовая оценка действиям подростков, но и обстановке и воспитательному процессу в семье и учреждениях, где они обучаются.

Мемориал был открыт 22 апреля 2021 года. Мемориальный комплекс представляет собой несколько скульптур и Вечный огонь на берегу Карантинной бухты - неподалеку от музея-заповедника "Херсонес Таврический" и мыса Хрустальный. Участок набережной рядом с памятником благоустроен: высажены розы и другие растения, выложены дорожки.