В Мексике стрела крана упала на группу рабочих

МЕХИКО, 30 августа. /ТАСС/. Стрела самоходного крана в понедельник упала на группу рабочих в Экатепеке, пригороде столицы Мексики. Как сообщила газета Milenio, погибли пять человек, еще двое получили травмы.

Трагедия произошла при возведении виадука, ведущего в строящийся международный аэропорт имени Фелипе Анхелеса. По предварительным данным, причиной случившегося стало превышение грузоподъемности крана.

Пострадавшие рабочие были доставлены в одну из больниц штата Мехико. Сведений об их состоянии опубликовано не было.