В ДТП в Волгограде погибли спортсмены, возвращавшиеся с соревнований

ВОЛГОГРАД, 30 августа. /ТАСС/. Четыре волгоградских спортсмена по универсальному бою погибли в лобовом столкновении легкового автомобиля и цементовоза на трассе "Тамбов - Волгоград - Астрахань" в Волгоградской области, сообщил ТАСС источник в спортивных кругах.

"Волгоградские спортсмены возвращались (из Твери) со Всероссийского турнира по универсальному бою, который был посвящен памяти олимпийского чемпиона по дзюдо, основателя вида спорта "Универсальный бой" Сергея Новикова. Все четверо погибли в ДТП, трое на месте происшествия, четвертый в больнице", - сказал источник.

Погибшие спортсмены впервые выступили на всероссийском уровне: они завоевали около 20 наград разной пробы и одержали победу в командном зачете, опередив даже хозяев турнира.

"<...> Выражаем соболезнования родным", - говорится в сообщении фитнес-клуба Аlex fitness Мармелад, где работали инструкторами тренажерного зала два брата-спортсмена, погибшие в ДТП.

ТАСС не располагает официальным подтверждением данной информации.