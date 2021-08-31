Число жертв урагана "Ида" в Луизиане достигло двух

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Департамент здравоохранения штата Луизиана сообщил в понедельник о втором погибшем во время урагана "Ида", основной удар которого обрушился на штат в воскресенье.

"Подтверждаем смерть мужчины. Он утонул, когда пытался на своем автомобиле пересечь поток воды", - говорится в сообщении.

Утонувший стал вторым погибшим из-за урагана. В воскресенье офис шерифа прихода (округа) Асеншен сообщил о гибели мужчины из-за падения на дом сломанного ветром дерева.

Несмотря на то, что "Ида", которая в воскресенье обрушилась на побережье штата как ураган четвертой категории, уже ослабла до тропического шторма, проливные дожди и наводнения все еще представляют серьезную угрозу. Власти призывают местных жителей оставаться там, где их застала стихия. Самый густонаселенный город штата - Новый Орлеан, полностью обесточен, всего без света в Луизиане остаются более 1 млн человек, во многих районах не работает сотовая связь. Телеканалы показывают кадры разрушенных построек, затопленных улиц и перевернутых автомобилей.