{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Число жертв урагана "Ида" в Луизиане достигло двух

Мужчина утонул, когда пытался на автомобиле пересечь поток воды

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Департамент здравоохранения штата Луизиана сообщил в понедельник о втором погибшем во время урагана "Ида", основной удар которого обрушился на штат в воскресенье.

"Подтверждаем смерть мужчины. Он утонул, когда пытался на своем автомобиле пересечь поток воды", - говорится в сообщении.

Утонувший стал вторым погибшим из-за урагана. В воскресенье офис шерифа прихода (округа) Асеншен сообщил о гибели мужчины из-за падения на дом сломанного ветром дерева.

Несмотря на то, что "Ида", которая в воскресенье обрушилась на побережье штата как ураган четвертой категории, уже ослабла до тропического шторма, проливные дожди и наводнения все еще представляют серьезную угрозу. Власти призывают местных жителей оставаться там, где их застала стихия. Самый густонаселенный город штата - Новый Орлеан, полностью обесточен, всего без света в Луизиане остаются более 1 млн человек, во многих районах не работает сотовая связь. Телеканалы показывают кадры разрушенных построек, затопленных улиц и перевернутых автомобилей.

Теги
США
Побег заключенных из ИВС в Истре
Глава СК поручил доложить о ходе расследования о побеге заключенных из ИВС в Истре
Александр Бастрыкин поручил также следователям проверить сведения, которые были изложены в одной из телевизионных программ и касались различных версий совершенных фигурантами дела преступлений
Читать полностью