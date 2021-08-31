На Сахалине поймали преступную группировку с 8 кг наркотиков на 50 млн рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 августа. /ТАСС/. Сахалинская таможня и региональное управление ФСБ пресекли деятельность преступной группировки и изъяли у нее 8 кг синтетических наркотиков стоимостью свыше 50 млн рублей на черном рынке. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.

"В результате проведенных сотрудниками двух ведомств оперативно-разыскных мероприятий из незаконного оборота изъято более 8 кг наркотиков, возбуждено шесть уголовных дел по статьям о контрабанде наркотических средств, совершенной группой лиц по предварительному сговору (ст. 229.1 УК РФ), два уголовных дела по фактам приобретения, хранения и покушения на сбыт наркотических средств в особо крупном размере (ст. 228.1 УК РФ), одно уголовное дело по факту хранения наркотических средств (ст. 228 УК РФ)", - рассказали в пресс-службе.

По информации таможни, преступной деятельностью занимались молодые люди в возрасте от 19 лет до 21 года. Они заказывали наркотики с помощью интернета из КНР, а также на материковой части России. В июле и августе этого года оперативники изъяли шесть международных отправлений с наркотическими средствами общим весом более 5 кг, которые шли крупной партией из Китая через Голландию для последующего сбыта на территории Сахалинской области. При проведении дальнейших оперативных мероприятий в лесу был обнаружен склад с синтетическими наркотиками весом около 2 кг, предметы и материалы для их фасовки и упаковки. Затем был пресечен ввоз еще одной посылки с синтетическими наркотиками весом около 1 кг, следовавшей на остров по территории РФ.

В отношении трех фигурантов уголовных дел избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За контрабанду, хранение и сбыт наркотических средств предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Расследование уголовных дел продолжается, рассказали в таможне.