В Иркутской области возбудили дело о контрабанде леса в Китай

ИРКУТСК, 31 августа. /ТАСС/. Таможня в Иркутской области возбудила уголовное дело о контрабанде леса в Китай на сумму более 130 млн рублей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"В Иркутской области по материалам проверки Братской транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело о контрабанде лесоматериалов на сумму свыше 130 млн рублей. Установлено, что обществом с ограниченной ответственностью, учредителем которого является гражданин Китайской Народной Республики, путем внесения недостоверных сведений о происхождении древесины в базу данных Единой государственной автоматизированной информационной системы по учету древесины и сделок с нею легализованы незаконно заготовленные лесоматериалы", - говорится в сообщении.

Компания экспортировала в Китай 9,7 тыс. кубометров древесины в 2019-2020 годах. Ее учредителю грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом до 1 млн рублей.