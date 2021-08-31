Бизнесмена на Камчатке приговорили к двум годам лишения свободы за мошенничество

НОВОСИБИРСК, 31 августа. /ТАСС/. Предприниматель на Камчатке приговорен к двум годам лишения свободы за мошенничество на сумму более 24 млн рублей с контрактом на проведение дноуглубительных работ в порту, говорится в сообщении Восточного межрегионального управления на транспорте СК РФ.

"Приговором Петропавловск-Камчатского городского суда Камчатского края генеральный директор ООО "КамТехноСтрой" признан виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Мужчина обвинялся в преступлении по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). 5 июня 2018 года он, как директор компании, заключил с ООО "Больверк" договор субподряда на 52 млн рублей. Компания обвиняемого должна была выполнить дноуглубительные работы в акватории бухты Моховая в районе причалов по обслуживанию судов рыбопромыслового флота в порту Петропавловска-Камчатского. "КамТехноСтрой" получила в аванс в размере 26 млн рублей.

В указанный срок работы выполнены не были. Однако он договорился с представителем "Больверк" о подписании документов о приемке работ, обязуясь выполнить их. Мужчина передал подписанные документы, ожидая оплаты, за якобы выполненные работы, однако "Больверк" заплатить ему не смог из-за того, что началось производство дела о банкротстве компании Арбитражным судом Самарской области. Тогда мужчина подал заявление в Арбитражный суд Камчатского края, требуя взыскать с "Больверк" более 24 млн рублей за дноуглубительные работы, которые якобы выполнила его компания.

Суд это заявление удовлетворил, исполнительный лист был направлен судебным приставам. Сами работы мужчина завершать не собирался. 17 июня 2020 года Арбитражный суд Самарской области признал ООО "Больверк" банкротом, введя в его отношении конкурсное производство. Из-за очередности требований кредиторов, деньги обвиняемый так и не получил. Нарушения закона были выявлены сотрудниками Управления ФСБ России по Камчатскому краю.