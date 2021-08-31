Истребитель ВВС Тайваня выкатился за пределы ВПП при посадке

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 31 августа. /ТАСС/. Истребитель F-16 ВВС Тайваня во вторник при приземлении выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Пилот не пострадал, а самолет получил лишь незначительные повреждения, сообщило центральное информационное агентство острова.

Инцидент произошел на авиабазе в южном уезде Пиндун. Самолет готовился к предстоящим в середине сентября ежегодным военным учениям "Ханьгуан". Они будут включать отработку аварийного взлета и посадки истребителей на шоссе общего пользования.

Американские машины F-16 составляют костяк ВВС острова наряду с французскими Mirage 2000 и самолетами IDF тайваньского производства.