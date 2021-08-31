Число подтопленных населенных пунктов в Хабаровском крае увеличилось до 52

ТАСС, 31 августа. Паводковые воды реки Амур подтопили 52 населенных пункта в Хабаровском крае, сутками ранее в зоне наводнения находилось 49 сел и городов региона. Гребень паводка продолжает смещаться к Комсомольску-на-Амуре, сообщила во вторник пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"По состоянию на утро 31 августа 2021 года на территории Хабаровского края под влиянием амурского паводка находятся 52 населенных пункта в семи муниципальных образованиях. Всего подтоплено 34 жилых дома, 186 приусадебных участков, 1 655 дачных участков, 488 земельных участков и 82 участка дорог", - говорится в сообщении.

Расширяется зона подтопления в Амурском районе из-за повышения уровня воды в Амуре и подхода грунтовых вод. Здесь вода зашла в один жилой дом и более 10 дачных участков, размыты шесть участков внутрипоселковых дорог и три участка между селами. Также растет число затопленных территорий на севере - в Ульчском районе, где в четырех селах зафиксирован выход воды на дороги.

Уточняется, что гребень паводка подходит ко второму по величине городу региона Комсомольску-на-Амуре, где пик ожидается с 2 по 4 сентября на отметке 7 м при опасном для города явлении 650 см. По данным на 31 августа, уровень воды составляет 677 см. Уже подтоплены близлежащие села Пивань, Гайтер, Верхняя Эконь, Бельго, Нижние Халбы, Верхнетамбовское. Местные власти установили насосы для откачки воды и оборудуют защитные дамбы.

Амур у Хабаровска продолжает снижаться и находится на отметке 575 см (при опасной 600 см). Вблизи города подтоплены 1 399 дачных участков, в самом Хабаровске - один жилой дом и 17 приусадебных участков. На всех территориях дежурят оперативные группы спасателей, ведется постоянный мониторинг рек.